SÓLSTAFIR :: Neues Video zu „Dionysus“

Die isländische Post Metal Band SÓLSTAFIR hat ihr brandneues Musikvideo für den Track „Dionysus“ veröffentlicht. Der Song stammt aus ihrem letzten Album „Endless Twilight of Codependent Love“, das 2020 über Season of Mist veröffentlicht wurde. Das Video ist ab sofort über den offiziellen Season of Mist YouTube-Kanal zu sehen.

Dionysus“ wurde zwischen August und Oktober 2021 in Reykjavík (IS) produziert und gefilmt und im Don’t Panic Films Studio in Boston, Massachusetts (USA) geschnitten. Während das Video ursprünglich in 8K gedreht wurde, wurde das fertige Produkt für die Veröffentlichung vollständig auf 35mm-Filmmaterial gescannt. Im Kern ist das Musikvideo zu „Dionysus“ eine Allegorie für die innere Gewalt und die Tragödie des Drogenmissbrauchs und für den Kampf mit der endlosen Dämmerung einer abhängigen Liebe, die dazu gehört.