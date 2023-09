Trollzorn Records kündigt das neue Werk der Power Celtic Metaller SKILTRON mit dem Titel „Bruadarach“ an, das am 1. Dezember 2023 erscheinen soll. Die neue Single heißt „As We Fight“ und dazu wurde ein Lyric-Video online gestellt. Das Quintett, das ursprünglich aus Argentinien stammt und jetzt in Finnland lebt, liefert sein 6. Studioalbum ab

https://www.trollzorn.de / https://www.facebook.com/skiltron