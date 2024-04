Die Epic Pagan Blackened Metal band SIG:AR:TYR und Hammerheart Records präsentieren den neuen Song „Ascending the Stellar Throne“ aus dem kommenden Album „Citadel of Stars“. „Citadel of Stars“ erscheint am 31.05.2024 und wird als 2-LP und 2-CD (mit dem 2003er Demo „The Stranger“ als Bonus-CD) erscheinen.

Pre-order: https://sigartyr.lnk.to/citadelofstars