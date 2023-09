SHYLMAGOGHNAR :: Erster Track vom dritten Album

Der atmosphärische Black Metal Act SHYLMAGOGHNAR hat sein drittes Studioalbum mit dem Titel „Convergence „für den 10. November 2023 über Napalm Records angekündigt. Ein Musikvideo zur ersten Single des Albums, „Follow The River“, gibt es jetzt zu sehen. https://napalmrecords.com/shylmagoghnar

Was 2004 als Duo begann, hat sich zu einer Ein-Mann-Band entwickelt, doch mit dem neuen Album kehren SHYLMAGOGHNAR härter und stärker als zuvor zurück. SHYLMAGOGHNAR ist bis heute ein selbst produziertes Projekt, das von Multi-Instrumentalist und Bandgründer Nimblkorg geleitet wird. Convergence knüpft genau dort an, wo die beiden Vorgängeralben aufgehört haben, und ist als Abschluss einer Trilogie im Geiste gedacht.

Nimblkorg comments:

„Dear listeners, friends, family,

Finally I get to break the silence on Shylmagoghnar’s upcoming 3rd album, CONVERGENCE.

On a journey of death, the protagonist awakens in a surreal world. Are the things he is seeing real, or merely the machinations of a dying brain? It doesn’t matter now. All that he knows is that he must follow the river.“