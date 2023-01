SHORES OF NULL :: Neuer Track der italienische Doom Metaller

Die italienische Doom Metal Band SHORES OF NULL bereitet sich auf die Veröffentlichung ihres neuen Albums „The Loss of Beauty“ vor, das am 24. März über Spikerot Records erscheinen wird. „The Loss of Beauty“ ist das vierte Album von SHORES OF NULL und folgt auf „Beyond The Shores (On Death And Dying)“, das von Fans und Kritikern einhellig als eine der Doom-Metal-Perlen der letzten Jahre angesehen wird. Beide Alben wurden zwischen 2019 und Anfang 2020 aufgenommen, und obwohl „The Loss of Beauty“ ursprünglich als drittes Album der Band geplant war, nahm „Beyond The Shores“ seinen Platz ein, da es die doomige Stimmung des „annus horribilis“ 2020 besser widerspiegelte.

Nach der bereits veröffentlichten ersten Single „Nothing Left To Burn“ legt die Band nu mit einem brandneuen Musikvideo zu „The Last Flower“ nach, bei dem Sanda Movies Regie führte.