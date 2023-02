SHORES OF NULL :: Neue Single „My Darkest Years“ der Doom Metaller

Am 24. März erscheint „The Loss of Beauty“, das brandneue Album der italienischen Doom Metal Band SHORES OF NULL. „The Loss of Beauty“ ist das vierte Album von SHORES OF NULL und folgt auf das hochgelobte „Beyond The Shores (On Death And Dying)“. Beide Alben wurden zwischen 2019 und Anfang 2020 aufgenommen, und obwohl „The Loss of Beauty“ ursprünglich als drittes Album der Band geplant war, nahm „Beyond The Shores“ seinen Platz ein, da es die doomige Stimmung des „annus horribilis“ 2020 besser widerspiegelte.

Die brandneue Single „My Darkest Years“ ist die dritte Auskopplung aus dem kommenden Album von SHORES OF NULL. Die Single wird von einem Musikvideo begleitet, das von Underroom Studio produziert wurde und eine emotionale Hommage an die Geschichten ist, die Gitarrist Raffaele Colace von seinem Großvater, einem Veteranen des Zweiten Weltkriegs, erzählt bekam.