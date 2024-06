SHADE OF SORROW :: Neue Single+Video zu „Blackheart“

Kurz vor der Veröffentlichung des für den 28. Juni erwarteten Debüts, bringen die finnischen Melodic Death/Dark Metaller SHADE OF SORROW einen weiteren neues Song raus. „Blackheart“ kann jetzt auf allen digitalen Streaming-/Download-Plattformen angehört werden.

Album-Preorder: https://lnk.to/shadeofsorrow

„Blackheart“ ist so ziemlich alles, was SHADE OF SORROW ausmacht – ein Schneesturm von Emotionen und Gefühlen, Liebe und ultimative Wut und Hass, gekocht in Bitterkeit und Qual“, beschreibt Mika Kankainen. „Vertraut mir, ihr werdet weinen, wenn ihr den Refrain hört.“