SERVANT :: Neuer Videoclip zu „Empire Of Madness“

Die Black Metaller SERVANT haben mit „Empire Of Madness“ ein neues Video zu ihrem aktuellen Album „Aetas Ascensus“ veröffentlicht, welches im letzten Jahr erschienen ist. Gefilmt und produziert wurde das Video noch vor dem Jahreswechsel in Berlin von Matthias Engst. Die Band wird zudem im Herbst mit Groza und Ellende auf Europatournee durch 12 Länder gehen. Die Toudaten findet ihr ebenfalls anbei.

MDD: http://mdd-records.de/servant

AMAZON: https://amzn.to/3C7f0EH

// Scherben Tour 2024 | Ellende + Groza + Servant //

02.10. Backstage, München, DE

03.10. Turock, Essen, DE

04.10. Kronensaal, Hamburg, DE

05.10. Badehaus, Berlin, DE

06.10. Stengade, Kopenhagen, DK

07.10. Willemeen, Arnhem, NL

08.10. The Black Lab, Wasquehal, FR

09.10. Glazart, Paris, FR

10.10. Musigburg, Aarburg, CH

11.10. Arcanum Fest, Bologna, IT

12.10. Vienna Metal Meeting, Wien, AT

13.10. Orto Bar, Ljubljana, SI

14.10. Mocvara, Zagreb, HR

15.10. Zappa Baza, Belgrad, SR

16.10. A38, Budapest, HU

18.10. Blauer Saal, Dresden, DE

19.10. 2Progi, Poznan, PL

20.10. Kamienna12, Krakow, PL