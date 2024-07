SCHWARZER ENGEL :: „Einer gegen Alle“ neues Lyric Video

Die deutsche Gothic Metal-Band SCHWARZER ENGEL meldet sich mit ihrer neuen Single „Einer gegen Alle“, die heute erschienen ist und ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen gehört werden kann. https://lnk.to/einergegenalle

Diese Vorabsingle bietet einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende Album „Höhere Gewalt“, das am 26. Juli 2024 weltweit via Krähenzeit Records veröffentlicht wird. „Höhere Gewalt“ erscheint in vier verschiedenen Formaten: als limitiertes Boxset, Ltd. Gatefold-Vinyl, CD-Digipak sowie digital. https://schwarzerengel.info/