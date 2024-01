SCHEITAN :: Neue Single „Believe“

„Believe“ ist die dritte Single aus dem kommenden Album „Songs for the gothic people“ der schwedischen Gothic/Rock/Metal-Band SCHEITAN. Das Album wird im Mai 2024 über das griechische Indie-Label The Circle Music veröffentlicht und kann ab sofort vorbestellt werden. Nach einer 24-jährigen Pause kehrt SCHEITAN mit neuer Musik zurück und vertieft die Gothic-Stimmung, die auf ihrem 1999 bei Century Media Records erschienenen Album „Nemesis“ präsent war.

Preorder: www.thecirclemusic.gr / https://www.scheitan.se