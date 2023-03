SCHEITAN :: 1. neuer Track nach 24 Jahren

„Lost In Time“ ist der erste SCHEITAN-Song seit der Veröffentlichung des Albums „Nemesis“ von 1999 auf Century Media Records. Nach einer 24-jährigen Pause kehrt der Death/Gothic Metal Act mit neuer Single und Video zu „Lost in time“ zurück. https://www.facebook.com/scheitanofficial

„Die Entscheidung, was ich mit diesem Stück machen sollte, fiel mir wirklich schwer. Zuerst war ich auf der Suche nach einem neuen Projektnamen, aber mit der Zeit wurde mir klar, dass es unter dem Scheitan-Banner präsentiert werden musste, da es musikalisch so nah an dem war, was auf „Nemesis“ zu hören war, mit Ausnahme des Gesangs, der das letzte fehlende Stück war. Ich hatte noch nie Vertrauen in meine natürliche Stimme, aber ich habe daran gearbeitet und ich denke, das Ergebnis ist zufriedenstellend.“