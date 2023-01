Die holländischen Black Metaller SCHAVOT haben mit „Niet Alleen de Avond Valt“ ihre dritte neue Single veröffentlicht. Der Track stammt vom neuen Album „Kronieken Uit De Nevel“, das am 27. Januar via Void Wanderer Productions & War Productions veröffentlicht wird. Es soll in den folgenden Formaten erscheinen: CD / DIGITAL / MC (CD als 6er Digipack limitiert auf 200 Exemplare, MC limitiert auf 50 Exemplare). https://www.facebook.com/Schavotblackmetal/