SATURNUS :: Fullstream des neuen Albums zum Release

Heute, am Freitag, den 16. Juni 2023, veröffentlichen SATURNUS ihr neues Album „The Storm Within“ via Season Of Mist. Das Album ist im Fullstream bei YouTube zu hören. http://lnk.spkr.media/saturnus-the-storm-within

SATURNUS Kommentar: „Wir sind extrem glücklich, ‚The Storm Within‘ endlich in die Welt zu entlassen“, schwärmt Gitarrist Julio Fernandez. „Es ist das Beste überhaupt, dass alle unsere Freunde das Album endlich überall hören können. Wir haben schon lange darauf gewartet, dass das passiert. Es fühlt sich ein bisschen wie ein Abschied an, es aus unseren Händen in eure zu geben. Wir sind sehr stolz auf diese Platte und darauf, wohin sie uns gebracht hat. Wir sind auch neugierig darauf, wohin es uns noch bringen wird. The Storm Within‘ ist eine neue Herangehensweise an uns, aber es kommt mit dem gleichen wahren Herzen und der gleichen Seele wie zuvor. Dies ist unsere bisherige Geschichte und jetzt, wo sie veröffentlicht ist, sind wir zuversichtlich, dass ihr sie genauso lieben werdet wie wir.“

www.youtube.com/watch?v=ZCI9lw29a2o&list=PLToXWne2Bk-cHKwE_UUAY-tjzlPVCQt0t