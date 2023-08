SATANINCHEN :: Neues Video zu „(Männerschnupfen) Das große Leiden“

Der Berliner Metal-Satire-Künstler SATANINCHEN klärt uns mit „Das große Leiden“ über die Wahrheit und die Hintergründe des Männerschnupfens auf. Ein Thema, welches bisher totgeschwiegen wurde. 😉

Der Song stammt vom aktuellen Sataninchen-Album „YEAH EVIL“, wobei Sataninchen beim Song „Das große Leiden“ von Jan Lubitzki von Depressive Age unterstützt wurde. Das Album wurde von Sascha Blach (Eden Weint Im Grab) im Winter Solitude Studio produziert und ist exklusiv bei www.theARTer.de erhältlich.

Info:

Die Video-Aufnahmen wurden größtenteils mit einem Standard-Mobil-Phone im Wohnzimmer via Blue-Screen gemacht und dann von Sataninchen in einer aufwändigen Post-Produktion in komplexere 3D-Welten gebaut. Hierbei bleibt Sataninchen seinem Gesamtkunstwerk treu, erschafft episch grafische Düsterwelten im Kontrast von Trash.

Das Video wurde nicht mit KI generiert!