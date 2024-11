SAOR :: Neues Album mit 1. Single angekündigt

„Amidst the Ruins“, das neue Album von SOAR, erscheint am 7. Februar 2025 bei Season of Mist. Mit dem Titeltrack gibt es einen ersten Eindruck vom neuen Werk.

Pre-order & Pre-save: https://orcd.co/saoramidsttheruins

Info:

„Inspiriert von einer Bergwanderung durch die trostlosen Überreste einer alten Welt, fängt Amidst the Ruins den starken Kontrast zwischen den Echos eines einst großen Erbes und den Ablenkungen unseres modernen Lebens ein. Diese Hymne zieht die Zuhörer in eine ehrfürchtige Reflexion über Schottlands heilige Vergangenheit, wo der Boden selbst Geschichten von Stärke und Identität birgt, die heute von flüchtigen, oberflächlichen Beschäftigungen überschattet werden.“