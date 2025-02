SANITY :: Neues Video zu „Babylon“

Die 1994 gegründeten Black/Death Metaller SANITY haben ein Video zu „Babylon“ veröffentlicht, der von neuen EP „The Beast“ stammt. https://www.sanity.berlin

„The Beast ist nichts für schwache Nerven“, erklärt die Band. „Es ist schwerer, düsterer und intensiver als Revelation, und das kommt in diesem Stück wirklich durch.“

Um die apokalyptische Vision des Songs einzufangen, arbeitete die Band mit Underpaid Mantis Studio zusammen und filmte an drei Orten:

– Eine verlassene russische Militärbasis nördlich von Berlin, in der sich eine einsame Figur durch Ruinen bewegt, was das Thema des Songs, nämlich Zerstörung und Verfall, widerspiegelt.

– Eine dunkle, rituelle Kulisse voller Symbole für Gier und Korruption, die die mystische und unheilvolle Präsenz von Babylon widerspiegelt.

– Ein intensiver Auftritt der Band, gedreht auf einem verlassenen Dachboden, bei dem Florians souveräne Präsenz und Julius‘ Gitarrenarbeit mit roher Energie zum Tragen kommen.