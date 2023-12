SAMAEL :: „Passage – Live“ Album im Februar

Die Schweizer Industrial Black Metaller SAMAEL veröffentlichen ihr Live-Album „Passage – Live“, das am 16. Februar 2024 über Napalm Records erscheint. Aufgenommen während eines ausverkauften Konzerts in Krakau am letzten Tag der europäischen Etappe der „Passage 25th Anniversary Tour“, bietet „Passage – Live“ eine neue Sichtweise auf das äußerst einflussreiche Originalalbum aus dem Jahr 1996. Das Album wird in seiner Gesamtheit live gespielt und erhält auf der neuen Live-Aufnahme ein neues Gesicht mit einem rauen und ungestümen Sound.

SAMAEL schafft energiegeladene und mitreißende Nuancen, in denen man sich verlieren kann, und mit dem untenstehenden Live-Video zu „Jupiterian Vibe“, das während ihrer Shows in Lyon (FR), Essen (DE) und Erfurt (DE) aufgenommen wurde, haben sie die unvergessliche Kraft ihrer Live-Auftritte auf Platte gebannt.

Vorph über „Jupiterian Vibe“:

„‚Jupiterian Vibe Live‘ ist die erste Single aus dem kommenden Album Passage – Live, der Song bietet eine Mischung aus schweren Gitarrenriffs mit einem Dickhäuter-Rhythmus. Der Tribal-Sound der Percussion, gepaart mit Industrial-Samples, bildet die Grundlage für den Song.“