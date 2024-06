SALTATIO MORTIS :: Neues Video zum Albumrelease

Mit ihrer neuen Single „We Might Be Giants“ feiern SALTATIO MORTIS die heutige Veröffentlichung ihres neuen Albumprojekts „Finsterwacht“, eine Kooperation mit dem deutschen Rollenspielklassiker DAS SCHWARZE AUGE. „We Might Be Giants“ ist das Ergebnis einer kreativen Zusammenarbeit mit US-Billboard Charts #1 Künstler PEYTON PARRISH und CRISTINA SCABBIA, charistmatische Frontfrau der italienischen Metal-Heroen LACUNA COIL. Das Video zu „We Might Be Giants“ feiert am heutigen Freitag, den 07. Juni um 18:00 Uhr seine Premiere auf YouTube.

Album Stream / Order: https://saltatiomortis.bfan.link/finsterwacht