SALTATIO MORTIS :: 3. neue „Der Himmel muss warten“

SALTATIO MORTIS präsentieren mit „Der Himmel muss warten“ die dritte Single aus ihrem neuen Album „Finsterwacht“. Als Gegenpol zu den bisher veröffentlichten und opulent produzierten Tracks kommt dieser Song bewusst rau und ungeschliffen daher, live und akustisch im Studio eingespielt in einem einzigen Take und ohne große Overdubs.Das Album erscheint am 31. Mai 2024 digital sowie als aufwendiges Box-Set. Am 1. Juni starten SALTATIO MORTIS zudem ihre „FINSTERWACHT“-Burgentour durch Deutschland. https://www.saltatio-mortis.com/

Sänger Alea zum Song: „Ausgestattet mit einem zeitlosen Text, spricht ‚Der Himmel muss warten‘ all jene an, die sich vom Leben nicht unterkriegen lassen wollen, ganz egal was kommt. Ein positives Kampflied, das Hoffnung macht…“