ROTTING CHRIST :: Neuer Song „Like Father, Like Son“

Die Griechen ROTTING CHRIST kündigen ein neues Album an. „Pro Xristou“ erscheint am 24. Mai via Season of Mist und mit „Like Father, Like Son“ gibt es den ersten Song daraus zu hören.

Pre-order: https://shop.season-of-mist.com/list/rotting-christ-pro-xristou

Pre-save: https://orcd.co/proxtristoupresave

In den Echos des Erbes taucht „Like Father, Like Son“ auf – eine Hymne, in der die zeitlose Botschaft von Stolz, Ehre und dem unbezwingbaren Geist von Rotting Christ mitschwingt. Die erste Singleauskopplung von „Pro Xristou“ ist eine Geschichte über die tiefe Weisheit des väterlichen Erbes, ein kraftvolles Zeugnis für Leidenschaft, Liebe und Glauben. Das eindringliche Geflüster eines verstorbenen Vaters wirkt nach und formt die Identität des Sohnes, der in seinem Schatten wandelt.

Unglaublich eingängige Riffs, ergänzt durch Themis‘ unerschütterlichen Schlagzeugstil, schaffen eine Hymne, die die Zeiten überdauert. Es ist unmöglich, während des emblematischen Refrains des Songs nicht Sakis‘ kämpferische „Like Father, Like Son“-Zeile mitzusingen, die sich noch lange nach dem Erklingen der letzten Töne im Gedächtnis festsetzt.