ROME :: Neue Single „Our Lady…“ und neues Video zu „Yellow And Blue“

„Our Lady Of The Legion“, die brandneue Single aus dem kommenden Album „Gates Of Europe“ der luxemburgischen Neo-Folk-Künstlerin ROME (Jerome Reuter), wurde am 2. August 2023 über die Trisol Music Group digital veröffentlicht. Das Album soll am 25. August 2023 folgen.

Order: http://bfan.link/our-lady-of-the-legion-ep

Wie sein Kollege „Yellow And Blue“ erscheint auch „Our Lady Of The Legion“ als streng limitierte 7″-Vinyl und enthält auf der B-Seite eine wahrhaft historische Aufnahme: einen Live-Mitschnitt von einem der mittlerweile legendären Kriegsauftritte von ROME in der Ukraine. Diese Version von „Das Feuerordal“ – ein Song, der sich aufgrund seines Neo-Folk-Stils perfekt als Begleitstück zu „Our Lady Of The Legion“ eignet – wurde im Februar 2023 live in Kiew aufgenommen.

Zu „Yellow And Blue“ wurde zudem eine neues Video online gestellt. Über das Video sagt Jerome Reuter: „Wir haben die beide Konzerte in Kyiv und Lviv im Februar 2023 mitgeschnitten und diese Liveaufnahmen mit Bildmaterial aus dem ersten Kriegsjahr zusammengelegt. Das Footage ist eine tief bewegende Collage aus Bildmaterial von den erschütternden Ereignissen in der Ukraine und dem ungebrochenen Widerstandswillen der Bevölkerung. Wir hoffen, dass das Video Mut macht.“