ROME IN MONOCHROME :: Neuer Track der Melcholiker

Die Melancholik Metaller ROME IN MONOCHROME haben ein Video zu ihrer Single „Stains“ veröffentlicht. „Stains“ Yasmin Kalach von der Band IN THE MOOD ist ein Vorgeschmack auf „AbyssUs“, ROME IN MONOCHROMs kommendem Album, das am 1. Dezember über Art Gates Records veröffentlicht wird.

Preorder: https://artgatesrecords.com/store/en/rome-in-monochrome

Das Video zu „Stains“ spielt in einer rätselhaften und mysteriösen Naturlandschaft, in der die Band mit der talentierten Sängerin Yasmin Kalach von In the Mood zusammenarbeitet, um eine Geschichte von Liebe und Tragödie zu erzählen.

Mit ihrer Musik schaffen es Rome in Monochrome und Yasmin Kalach, den Hörer in eine Achterbahn der Gefühle einzutauchen, zwischen Schönheit und Verzweiflung zu navigieren, um eine endgültige Botschaft zu finden, die sowohl kraftvoll als auch nachdenklich ist.