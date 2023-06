ROME :: Erste Single aus kommendem Album „Gates of Europe“

Als Überraschungsmoment in der Setlist der ROME-Europatournee 2022/23 dürfte „Yellow and Blue“ den Fans noch in sehr guter Erinnerung sein. Nun erscheint der bis dato nur live gespielte Track als erste Vorabsingle zum bevorstehenden Fulltime-Album „Gates of Europe“ (25.08. bei Trisol) in streng limitierter Auflage als 7″ Vinyl. Die B-Seite ist ein authentisches, hochemotionales Zeitdokument: ein Live-Mitschnitt von „Yellow and Blue“, aufgenommen vor ausverkauftem Haus in Kyiv im besagten Februar 2023. https://www.romepage.org/

Waren bei ROME die Bezüge zum aktuellen politischen Geschehen in der Welt eher indirekt, so hat dieses Prinzip spätestens mit dieser Veröffentlichung ein Ende. Jerome Reuter, der luxemburgische Singer-Songwriter und Kreativkopf von ROME, hat aus seiner großen Unterstützung für die Ukraine nie einen Hehl gemacht – im Gegenteil: nur wenige Tage vor der russischen Invasion im Februar 2022 absolvierte der Ausnahmekünstler noch Soloauftritte in Kyiv sowie Odessa und bereits im Juli 2022 bereiste er die Ukraine für weitere Gastauftritte und Spendenaktionen. Im zweiten Kriegsjahr im Februar 2023 kehrten ROME in voller Bandbesetzung zurück, um zum ersten Jahrestag der Invasion zwei mittlerweile legendäre Konzerte in Kyiv und Lwiw zu spielen.

„Yellow and Blue“ entstand auf einer von Reuters Reisen durch die Ukraine in Kriegszeiten. Der Slogan „courage has two colours“ ist einer frühen, ukrainischen Kampagne entliehen und von Reuter zu einer wahren Kampfhymne ausgeweitet worden:

We don’t run on dollars

The green won’t do

For strength has two colours

Yellow and blue

Live:

01.09. Deutzen, NCN Festival

07.10. Frankfurt, Nachtleben

08.10. Köln, Yard Club

10.10. Münster, Gleis 22

11.10. Hamburg, Nochtwache

12.10. Berlin, Frannz Club

26.10. Dresden, Bunker

27.10. Nürnberg, Stereo

29.10. München, Backstage