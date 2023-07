ROCKHARZ 2023 :: Film vom 30. Festival online

Die Veranstalter des ROCKHARZ haben einen Film zum diesjährigen, dem 30. Festival (05.-08.Juli 2023) fertig gestellt. In diesem knapp 18 minütigen Rückblick, welcher ab sofort auf dem ROCKHARZ YouTube Kanal verfügbar ist, werfen sie einen kleinen Blick vor und hinter die Kulissen, lassen Besucher, einige Musiker, Helfer und Mitarbeiter zu Wort kommen, geben einen klitzekleinen Einblick in ihre Inklusionsarbeit und haben darüber hinaus versucht, etwas von der Stimmung und Atmosphäre einzufangen. In den ersten beiden Vorverkaufswochen wurden bereits über 17.000 Tickets für das ROCKHARZ 2024 bestellt.

„Dieser Film ist für alle, die das ROCKHARZ 2023 Revue passieren lassen wollen, leider nicht dabei sein konnten und/oder sich schon auf das ROCKHARZ 2024 einstimmen möchten.“