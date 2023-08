REMEMBER TWILIGHT :: Neuer Song „Dunkler Dreiklang“ mit düsterem Video

REMEMBER TWILIGHT, die seit über 20 Jahren zwischen Metalriffs und Streicherklängen zu hause sind, haben mit „Dunkler Dreiklang“ einen neuen Song veröffentlicht. Untermalt wird der Track von einem düsteren Video

www.remember-twilight.de

Info: Narzissten sind allein. Mangel an Empathie führt zur Isolation. Niemand lindert die Einsamkeit des Soziopathen. Remember Twilight haben sich von der Dunklen Triade inspirieren lassen und werfen mit „Dunkler Dreiklang“ einen Blick in die Abgründe, die oft gerade dort lauern, wo Charisma und Strahlkraft blenden. Der Wahn trägt gerne eine anziehende Maske.

Die Mexikanischen Filmemacher von Never Asked Films haben die Reise in die Finsternis einer gebrochenen Psyche mit einem Clip bebildert, der mehr ist als ein Musikvideo: ergänzt um Passagen in denen die Band den alptraumhaften Bildern Raum gibt, ist „Dunkler Dreiklang“ ein Kurzfilm, der die Frage aufwirft, wo der Wahnsinn zuhause ist.