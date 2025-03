RED MOON ARCHITECT :: 1. Single vom kommenden 6. Album

Die Melodic Doom Metal Band RED MOON ARCHITECT hat ihr sechstes Studioalbum „October Decay“ angekündigt, das am 17. April über Noble Demon erscheinen wird. Mit „First of October“ haben RED MOON ARCHITECT heute die erste Single aus ihrem in Kürze erscheinenden Album veröffentlicht. Begleitet wird der Track von einem Musikvideo, das ihr euch bei YouTube anschauen könnt.

Listen: https://music.nobledemon.com/october

Album-Preorder: https://music.nobledemon.com/decay

„‚First of October‘ entfaltet sich mit erdrückender Schwere und trauriger Anmut. In jeder Note schwingt die Schwere des Verlusts mit, während eindringliche Melodien wie Echos aus einer vergessenen Vergangenheit dahintreiben. Das ist Doom Metal in seiner schönsten Form – verheerend schwer und doch schmerzhaft melancholisch, und zieht den Hörer immer tiefer in seinen hypnotischen Abgrund“, so die Band.