RED LORRY YELLOW LORRY :: Finales Album angekündigt

„Strange Kind of Paradise“, das kommende und letzte Album der Post Punk Band RED LORRY YELLOW LORRY, wird im Juli offiziell auf COP International veröffentlicht. „Strange Kind of Paradise“ war fast zwei Jahrzehnte in der Mache. Viele Fans hatten schon lange die Hoffnung aufgegeben, dass es jemals das Licht der Welt erblicken würde – doch nun ist es da, das letzte Album, das das geschichtsträchtige Werk von RED LORRY YELLOW LORRY abrundet.

Das Album stemmt sich gegen das Chaos des modernen Lebens und ringt mit Themen wie Desillusionierung, Überleben und flüchtiger Transzendenz. Nach der EP „Driving Black“, die Ende 2024 veröffentlicht wurde, kann das Album „Strange Kind of Paradise“ bereits vor der Veröffentlichung im Juli über Bandcamp von COP International vorbestellt werden, und zwar sowohl in einer limitierten Vinyl- als auch in einer CD-Version sowie auf allen digitalen und Streaming-Plattformen. Der Song „Walking On Air“ ist exklusiv auf Bandcamp zum Streaming verfügbar.

https://redlorryyellowlorry.bandcamp.com/album/strange-kind-of-paradise

„40 years on and the guitars still try to strangle each other, the words still struggle to make sense of chaos and the rhythms drive us to a glorious destination.“

~David Wolfenden of Red Lorry Yellow Lorry