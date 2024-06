RANDALE :: Neue Single „Hände hoch“ der Rockmusiker für Kinder

RANDALE, die Bielefelder Rockmusiker für Kinder, veröffentlichen quasi zum Summer Breeze Open Air, bei dem sie auch auftreten, ihr neues Album „Feuerkäfer“. Heute erscheint mit „Hände hoch“ der erste Vorbote aus dem Album. „Hände hoch, das ist ein Punküberfall“, der Opener in bewährter Punkrock-Manier. Tür auf, Motor an – die Band brettert los. Das von Björn Diewald geschnittene Video zum Song entstand aus Fotos, die Marco Sorrentino aus Freiburg beim letzten Summer Breeze Festival in Dinkelsbühl geschossen hat.

Nach 20 Jahren Bandgeschichte und mehr als 1300 Auftritten in ganz Deutschland erscheint im August 2024 das 13. Album der Bielefelder Band Randale. Passend zu dem 20-jährigen Jubiläum ist im Mai 24 dann auch ein großes Buch über Randale erschienen: „Das konnte ja keiner ahnen!“ (Regionalia Verlag) lautet der Titel. Drummer Garrelt Riepelmeier erzählt auf über 250 großformatigen Seiten nicht nur die Geschichte der Band, sondern die kleinen und großen LeserInnen erfahren viel über die Arbeit im Studio und im Proberaum, das Leben auf Tournee, die Eigenheiten einen Band und ihrer Instrumente. Über 800 Bilder und 1,3 Kilo Gesamtgewicht.