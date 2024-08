PRINCIPE VALIENTE :: „In This Light (Remixes)“ EP veröffentlicht

Heute hat die schwedische Post Punk Band PRINCIPE VALIENTE „In This Light (Remixes)“ veröffentlicht, eine EP mit Remixen von Paradox Obscur, Magic Wands, Winter Severity Index, Sean de Winzer von Clan Of Xymox und Girls Under Glass. Die neue EP enthält „Something New“ und „Inspired By Me“, beides Songs, die ursprünglich auf dem fünften Album von PRINCIPE VALIENTE mit dem Titel „In This Light“ erschienen sind, das im Frühjahr 2024 veröffentlicht wurde. PRINCIPE VALIENTES „In This Light (Remixes)“ ist ab heute bei Metropolis Records auf allen digitalen und Streaming-Plattformen erhältlich. PRINCIPE VALIENTE werden ihren schwedischen Dark-Pop auf die Bühnen Europas bringen, mit einer Reihe von anstehenden Shows in Spanien und Deutschland.

https://principevaliente.bandcamp.com/album/in-this-light-single-remixes

https://open.spotify.com/album/6pv3dgiRO0M9sk8BrfOjiv

www.principevaliente.com