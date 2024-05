POWERWOLF :: Neuer Song „1589“ erzählt vom „Werwolf von Bedburg“

POWERWOLF präsentieren heute die erste Single aus ihrem kommenden Studioalbum „Wake Up The Wicked“, das am 26. Juli über Napalm Records erscheint. „1589“ erzählt die Geschichte von Peter Stump, der im 16. Jahrhundert in der Nähe von Köln lebte, und heute als „Werwolf von Bedburg“ bekannt ist. Nachdem er als Werwolf diffamiert wurde, gestand der Bauer unter Folter mehrere Morde und wurde am 31. Oktober 1589 auf grausamste Weise hingerichtet. Diese morbide Geschichte fasziniert seitdem weltweit, unter anderem wurde sie von National Geographic aufgegriffen.

Album-Preorder: https://lnk.to/PW-WakeUpTheWicked

Für das Video zu „1589“ sind POWERWOLF nach England gereist, um Stumps Schicksal in den düsteren Wäldern filmreif zu inszenieren. Mit sorgsam ausgewählten Schauplätzen, unzähligen Beteiligten und beeindruckenden Special Effects markiert es die bis dato aufwändigste Musikvideoproduktion der Bandgeschichtet – und bietet damit einen würdigen ersten Vorgeschmack auf das, was Fans mit Wake Up The Wicked erwartet.