PLAGUESTORM :: Neue Single „Gardens of Fire“ von der kommenden EP „Empty Eyes“

Der argentinische Solokünstler PLAGUESTORM bereitet sich derzeit auf die Veröffentlichung seiner neuen EP „Empty Eyes“ vor. Nachdem bereits die erste Single „Thrown Into The Void“ veröffentlicht wurde, präsentiert PLAGUESTORM heute die zweite Auskopplung „Gardens of Fire“, die ab sofort zum Streaming zur Verfügung steht.

Listen: https://music.nobledemon.com/eyes

„Empty Eyes“ wurde von Sebastián Pastor gemischt und gemastert und wird am 20. Oktober über Noble Demon veröffentlicht. Die EP kann hier digital vorbestellt werden: https://music.nobledemon.com/eyes

Sebastián Pastor kommentiert:

„Gardens of Fire ist ein langsamer und ruhiger Song, der die Geschichte eines Jungen erzählt, der „im Namen Gottes“ belehrt wird, seitdem er auf dieser Erde gelandet ist, in der er jedoch nie das versprochene Paradies finden konnte. Es ist ein Song mit vielen Melodien, melancholisch und düster, mit einem schönen Gitarrensolo… musikalisch kann man den großen Einfluss hören, den Hypocrisy auf mich hat… Ich denke, das habt ihr bereits herausgefunden.“