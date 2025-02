PINK TURNS BLUE :: Eine weitere neue Single

Die Post Punk Band PINK TURNS BLUE präsentiert „Dancing With Ghosts“, einen Song, der sich mit der quälenden Realität toxischer Beziehungen auseinandersetzt – jenen seelisch belastenden Verbindungen, die wir oft mit den Menschen teilen, die uns am nächsten stehen. Dies ist der dritte Song ihres Albums „Black Swan“ (das am 28. Februar in limitierter Auflage auf Vinyl, CD und digital über Orden Records erscheint), benannt nach einem unerwarteten Ereignis mit schwerwiegenden Auswirkungen, das nicht vorhergesagt werden konnte.

Listen Song: https://lnk.to/PinkTurnsBlue_DancingWithGhosts

Order Album: https://pinkturnsblue.com/shop