PARTY.SAN 2026 Vorbericht

Vom 06.-08.08.2026 ist es wieder soweit, das Party.San ruft!

Zum 30. Mal!

Das 13. Mal in Schlotheim und mittlerweile das 16. Mal für uns!

Das 3-Tagesticket ist im Preis um 26,50€ gestiegen und kostet somit 176,49€!

Die Tagestickets kosten je 89,99€.

Festivalticket für alle 3 Tage hier

Tagesticket Donnerstag hier

Tagesticket Freitag hier

Tagesticket Samstag hier

Wer hin will gibt folgendes in sein Navi ein:

Am Flugplatz 1

99996 Schlotheim/Obermehler

Für die, die das Festival noch nie besucht haben, hier unsere Berichte der letzten Jahre!

2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016,

2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025

Bestätigt für 2026:

Als Headliner:

HYPOCRISY, AMORPHIS und TESTAMENT

zudem spielen

Firespawn, Deceased, Desaster, Jungle Rot, Wolfbrigade, In The Woods…, Sorcerer, Hexvessel, Fleshcrawl, Tulus, Sunken, Sarcator, Baxaxaxa, Crawl, Temple Of Dread, Endonomos, Rats Of Gomorrah, Murder Squad, Sear Bliss, Guttural Slug, A Canorous Quintet, Wormed, Gates Of Ishtar, Sadistic Intent, Dark Funeral, Devourment, Sacred Reich, Wolves In The Throne Room, Misery Index, Asagraum, Groza, Internal Bleeding, Begging For Incest, 200 Stab Wounds, Bloody Vengeance, Messticator, Evoken, Lucifer’s Child, TodoMal, Impurity, Morbus Dei, Sventevith (Misþyrming und Nergal spielen “Sventevith” von Behemoth), Moonspell, Alcest, Marduk, Iotunn, Schirenc Plays Pungent Stench, Panzerfaust, Gut, Nail By Nail, Celeste, Death Worship, For Victory (Bolt Thrower Tribute), Gorefunest (Gorefest Tribute)