OOMPH! :: 1. Single mit neuem Sänger: „Wem Die Stunde Schlägt“

OOMPH! veröffentlichen die erste Single mit neuem Sänger, „Wem Die Stunde Schlägt“. Es ist gleichzeitig der erste Song des 14. Studioalbums „Richter und Henker“, das am 8. September 2023 bei Napalm Records erscheinen wird. Das neue Album läutet mit dem ersten Lineup Wechsel der 1989 gestarteten Bandhistorie eine neue Ära ein: CR4P und FLUX stehen ab sofort mit dem neuen Sänger DER SCHULZ auf der Bühne. Es ist der erste Lineupwechsel des Trios seit 34 Jahren.

Preorder: https://napalmrecords.com/oomph

OOMPH! über die Lyrics von „Wem Die Stunde Schlägt”:

„In dem Song geht es darum, zu erkennen, was die Stunde geschlagen hat und sich der Situation, in der man sich befindet, bewusst zu werden und nicht aufzugeben. Im Gegenteil: auch wenn gerade harte Zeiten sind, ist es wichtig wieder aufzustehen und stärker denn je zurückzukehren, anstatt auf die zu hören, die uns gerne am Boden sehen und nur klein machen wollen. Der Titel ist dem Bestseller von Ernest Hemingway entliehen, dessen großartigen Schreibstil wir sehr verehren.“