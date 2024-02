Am 5. April erscheint „Oldfodt“, die brandneue EP der finnischen Black Metal-Legion ONDFØDT. Jetzt hat die Band ein neues Video für den Song „Faensgyte“ enthüllt. Die EP wurde im Jahr 2023 in den Wolfthrone Studios aufgenommen und wird am 5. April auf Black Lion Records erscheinen.

Preorder: https://orcd.co/ondfodt-ep