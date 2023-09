Heute veröffentlichen die griechischen Death/Doomster ON THORNS I LAY die zweite Single, „Fallen From Grace“, aus ihrem kommenden selbstbetitelten Album, das ihre erste Veröffentlichung für Season of Mist ist. On Thorns I Lay“ erscheint am 13. Oktober.

Preorder: https://shop.season-of-mist.com/list/on-thorns-i-lay-on-thorns-i-lay