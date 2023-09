OMNIUM GATHERUM :: Neues Video vor Toustart mit Paradise Lost

OMNIUM GATHERUM haben ihr neuestes Video für den Song „Lovelorn“ veröffentlicht. Dieser Track und die gesamte „Slasher“ EP können ab sofort hier gestreamt werden: https://omnium-gatherum.lnk.to/Slasher-EPID

Das Video (erneut produziert von Janne Tamminen -xarena.tv/music), das mit der Game-Engine-Software Unreal Engine 5 erstellt wurde, kann bei YouTube angesehen werden.

Ultima Ratio Fest – Europe 2023 tour dates:

w/ Paradise Lost, Primordial, Omnium Gatherum, Harakiri for the Sky

28.09. (Germany) Karlsruhe, Substage

29.09. (Switzerland) Zurich, Komplex

30.09. (Germany) Memmingen, Kaminwerk

01.10. (Germany) Wiesbaden, Schlachthof

02.10. (Germany) Nuremberg, Löwensaal

03.10. (Germany) Berlin, ORWOhaus*

04.10. (Belgium) Antwerp, Trix

05.10. (Germany) Saarbrücken, Garage

06.10. (Czech Republic) Prague, MeetFactory

07.10. (Austria) Vienna, Vienna Metal Meeting

08.10. (Hungary) Budapest, Barba Negra

10.10. (Poland) Wroclaw, A2

11.10. (Germany) Hanover, Capitol

12.10. (Germany) Hamburg, Kronensaal

13.10. (Germany) Leipzig, Hellraiser

14.10. (Germany) Oberhausen, Turbinenhalle 2

15.10. (Netherlands) Utrecht, Roanda

*without Paradise Lost?