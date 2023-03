OLD FOREST :: 2. Track vom kommenden Album der britischen Black Metaller

Die britischen Black Metaller OLD FOREST haben einen zweiten Song, „Zodiac of War“, ihres kommenden neuen Albums „Sutwyke“ veröffentlicht, das am 31. März 2023 über Soulseller Records erscheinen wird. Das Album wurde von Florian Dammasch / Nightside Studios, DE gemischt. Das Cover-Artwork ist ein Holzstich von Robert Paterson. https://www.facebook.com/oldforestofficial

Info: Mit „Sutwyke“ setzen OLD FOREST ihren Weg der orthodoxen und melodischen Black Metal Kunst fort. Geschrieben und aufgenommen während der Pestzeit von 2020-22, ist die Musik reich an Folk-Horror und stilistisch fest in der goldenen Ära der frühen bis mittleren 90er Jahre verwurzelt.