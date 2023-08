OCTOBER BURNS BLACK :: EP-Rerelease des internationalen Gothic Projektes

OCTOBER BURNS BLACK hat gerade ihre seit langem ausverkaufte Debüt-EP „Fault Line“ (Outland Media, 2018) auf CD neu aufgelegt und feiert damit fünf Jahre seit der ursprünglichen Veröffentlichung der EP. Die digitalen Versionen enthalten außerdem neue Bonus-Remixe von Simon Rippin (The Eden House, Grooving in Green, Red Sun Revival, Fields of the Nephilim, NFD) und Gordon Young (Children on Stun, The Joy Thieves, Pretentious, Moi?, Dream Disciples, Seraphin Twin).

https://octoberburnsblack.bandcamp.com/album/fault-line-2023

OCTOBER BURNS BLACK wird von James Tramel (The Wake – US) geleitet, besteht aber aus einigen der besten Musiker der Szene: Rod Hanna (Vox), Lars Kappeler (Gitarren) und Tommy Olsson (Gitarren).