NOCTURNIS :: Deutsche Black Metaller mit Lyricvideo vom kommenden Album

Am 28. Oktober erscheint das Full Lenght Debut “Unsegen” der deutschen Black Metaller von NOCTURNIS. Dabei handelt es sich um ein Konzeptalbum, welches die Geschichte eines jungen Soldaten im ersten Weltkrieg erzählt, der aufgrund von erlebten Gräueltaten von seinem Gewissen in einen nicht minder erschütternden inneren Kampf getrieben wird, den er letztendlich verliert. Das Album bietet auf knapp 38 Minuten eine Symbiose aus Dunkelheit und Melancholie sowie Atmosphäre und Brutalität. Mit dem Song “Unsegen II” gibt es ab sofort eine erste Kostprobe in Form eines raffiniert umgesetzten Lyricvideos auf dem MDD YouTube Kanal. http://mdd-records.de/nocturnis