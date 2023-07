NOCTE OBDUCTA :: Neuer Song „Sonne der Toten“

Mit „Karwoche“ erscheint im 30ten Jahr nach der Gründung unter dem Namen Desîhra bereits das vierzehnte NOCTE OBDUCTA-Album. Nach dem vor ein paar Wochen bereits vorgestellten „Balder“ gibt es heute mit „Sonne der Toten“ den zweiten Song vom neuen Album zu hören.

Preorder: https://supremechaos.de/artists/nocte-obducta/

Die Band über „Sonne der Toten“:

„Einen guten Monat vor Veröffentlichung des Albums haben wir passend zur Jahreszeit der Exzesse den Opener „Sonne der Toten“ für Euch. Ein Lied aus dem klassischen Themenkosmos Sex, Drugs, Rock’n’rRoll and Satan und den Dingen, die im Keller wohnen. Und im Herzen. Ein Lied außerdem, das sich an all diejenigen richtet, mit denen man eine Leidenschaft teilen und leben kann, während draußen die Welt vor die Hunde geht.“

Info:

Mit „Karwoche – Die Sonne der Toten pulsiert“ richtet Mastermind Marcel stilistisch den Blick verstärkt auf das erste Jahrzehnt der Band, geschickt verwoben mit Elementen aus dem jüngeren Soundkosmos, und ergänzt diese musikalische Seite mit seinen unverkennbaren Lyrics. Dabei geht es bei „Karwoche“ – konträr zu modernen, polierten Produktionen – immer natürlich und fast schon räudig zur Sache, ohne den Blick für Details und die für NOCTE OBDUCTA charakteristischen Melodien zu verlieren. Der analoge Sound ergänzt perfekt die dichte und teils morbide Atmosphäre, die das Album zu jeder Sekunde versprüht. Diese sogartige Wirkung und der Mut zur Eigenständigkeit sie die Eckpfeiler des Albums. Der Opener „Sonne der Toten“ ist ein Paradebeispiel dafür.