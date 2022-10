„Sleepers And Trains“ ist die zweite Video-Single des neuen NO MORE Albums „Kissin’ In The Blue Dark“. Das Album der Post-Punk/Minimal Electro Band erscheint am 14.10.2022 und enthält 29 Songs auf 2 CDs. https://nomore.bandcamp.com/

Info: „Kissin’ In The Blue Dark“ ist ein Doppelschlag, mit dem NO MORE den Herbst einläuten. 29 Songs erzählen auf zwei sehr unterschiedlichen CDs von den (Liebes)dingen, die einem so zwischen den blauen Stunden widerfahren können.