NIGHTWISH :: Neuer Song „Perfume Of The Timeless“

Ende April kündigten die finnischen Symphonic Metal-Legenden NIGHTWISH ihr zehntes Studioalbum an. Heute öffnen NIGHTWISH die Tür in ihr neu gebautes Universum ein Stückchen weiter und erlauben ihren Fans einen ersten Blick auf „Yesterwynde“. Die Band veröffentlicht die erste Single „Perfume Of The Timeless“.

Streamt die Single hier: https://nightwish.bfan.link/perfumeofthetimeless.a01

Heute beginnt zudem der offizielle Vorverkauf zu „Yesterwynde“ und es wird in diversen Vinyl-Varianten, im Jewelcase, Digipak, als Earbook und als Teil eines Deluxe Vinyl Boxsets erhältlich sein. Das Album ist ab sofort hier vorbestellbar: https://nightwish.bfan.link/yesterwynde.a01

Tuomas Holopainen sagt zu „Perfume Of The Timeless“:

”You are the result of an unbroken chain of millions of ancestors and their loves. ’Perfume Of The Timeless’ reminds us all of this amazing fact. And if you’re not amazed, listen to it again, because it’s important.”