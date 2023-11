NIGHT CROWNED :: Neue Single zur Veröffentlichung ihres neuen Albums

Die schwedischen Blackened Death Metaller NIGHT CROWNED, die sich aus ehemaligen und aktuellen Mitgliedern renommierter Bands wie Dark Funeral, Nightrage und Cipher System zusammensetzen, haben am 10.11. mit „Tales“ ihr drittes Album über Noble Demon veröffentlicht. Um diesen Tag gebührend zu feiern, haben die schwedischen Metaller ein neues Video mit Live-Impressionen von ihrer letzten Show in Göteborg veröffentlicht, in welchem der Albumtrack „She Comes At Night“ zu hören ist.

Listen: https://music.nobledemon.com/tales

„Wir hatten unseren Freund Marcus von Marcus Wesslen Media zu Gast, um einen Dokumentarfilm über unseren Auftritt in Göteborg zu drehen. Für dieses Video haben wir uns für den Song „She Comes At Night“ entschieden. In diesem Song haben wir die Folk-Einflüsse voll ausgeschöpft, aber es war uns sehr wichtig, dass wir dabei unsere eigene Identität nicht verlieren. Die magische Stimme von Therése in dem Break macht den Song zu etwas ganz Besonderem“, sagt die Band.

Sänger Ken Romlin über den Song: „Bevor wir mit der Arbeit an ‚Tales‘ begannen, schrieb ich Ideen auf, über welche Wesen ich schreiben wollte. Und es war offensichtlich, dass die Mare einen Song bekommen musste, also wurde es ‚She Comes At Night‘. Das war einer der ersten Songs, die wir für diese Platte geschrieben haben.“