MYSTOPERA :: Neue Single „Schwarze Flammen“ feat. Alina Lesnik

MYSTOPERA veröffentlicht die neue Single „Schwarze Flammen“ feat. Alina Lesnik. Der Song stammt vom kommenden Folk-Metal-Oper Studioalbum „Das Lied Der Steinernen Engel“, welches am 01.08. bei Metalville Records (EDEL) erscheinen wird. Album-Releasekonzert ist auf dem Wacken Open Air 2025.

Info:

Die Komponistin/Violinistin Meike Katrin Stein und der Sänger/Songwriter Markus Engelfried haben diese Folk-Metal-Oper ins Leben gerufen und für ihr erstes Album jede Menge GastmusikerInnen mit an Bord geholt, u.a. von Schandmaul, Primal Fear, Corvus Corax, Harpyie, Mr. Hurley und die Pulveraffen. Als Musikproduzenten konnten sie Chris Harms (Lord of the Lost) gewinnen. „Das Lied der Steinernen Engel“ lautet der Titel des ersten MYSTOPERA-Albums und erzählt eine packende Wikingergeschichte voller Mystik, Spannung und Hingabe.

Was als fixe Idee in der gemeinsamen Band-Vergangenheit bei „Krayenzeit“ von Markus und Meike begann, wurde schon bald zu einem Herzensprojekt.. „Das Lied der Steinernen Engel“ folgt dem Konzept von klassischen Opern und erzählt eine packende Fantasy-Geschichte über Wikinger, Drachen und mystischen Wesen in epischer und energiegeladener Musik. Doch um die Geschichte noch intensiver zu erleben, erscheint mit dem Album ein Buch, dass die Geschichte der Steinernen Engel ausführlich erzählt und die Fans noch tiefer in die Welt von MYSTOPERA eintauchen lässt.