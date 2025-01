MYSTIC CIRCLE :: Video zu „The Mothman“ und Neuauflage von „Kriegsgötter MMXXV“

MYSTIC CIRCLE waren in den vergangenen Monaten gewohnt umtriebig und befinden sich aktuell bereits inmitten der Studioaufnahmen zum „Erzdämon“ Nachfolgealbum „Hexenbrand 1486“, das pünktlich zu Halloween am 31. Oktober das Licht der Welt erblicken soll. https://mysticcircle-official.com

Zwischendurch haben die beide Horror Maniacs und Gründungsmitglieder Beelzebub und A. Blackwar noch einen Videoclip zu „The Mothman“ abgedreht, einem Song aus ihrem noch aktuellen Album „Erzdämon“.

„Nicht nur das Feedback zu The Mothman war in den letzten Monaten sehr positiv, der Song gehört zu den 4 besten Tracks auf dem Erzdämon-Album und landet dadurch bei uns auf der Live-Setliste. Somit war klar, dass wir noch einen weiteren Videoclip veröffentlichen müssen. Mit Sascha Kutzke haben wir die Idee zu Dreh besprochen und legten gleich in den Dezemberfeiertagen los. Es sollte von den Aufnahmen alles sehr düster wirken, mit dunkeln Erscheinungen, Symbolen und Naturkatastrophen. Das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen und passt auch gut zu unseren vorherigen Clips“, kommentiert A. Blackwar.

Dem nicht genug werden MYSTIC CIRCLE am 18. April eine erweiterte Neuauflage der „Kriegsgötter“ EP veröffentlichen, angereichert mit raren Bonustracks sowie einer komplett neu eingespielten Version des Iron Maiden Klassikers „Afraid To Shoot Strangers“, die am 12. Februar als Single & Video erscheinen soll und mit Sarah Jezebel Deva (The Kovenant u.a.) eine prominente Gastsängerin featured.