MYSTIC CIRCLE :: Neu aufgenommen Coverversion von BATHORYs „One Rode To Asa Bay“

Am 6. Juni 2025 erscheint die „Kriegsgötter MMXXV“ als erweiterte Neuauflage des Black- und Death Metal-Kultduos MYSTIC CIRCLE über ROAR. Auf dem Compilation Album finden sich acht Tracks, darunter Coverversionen von BATHORY, CELTIC FROST, POSSESSED, ACHERON, sowie das erst kürzlich veröffentlichte, komplett neu aufgenommene Cover des IRON MAIDEN-Klassikers „Afraid To Shoot Strangers“. Preorder: https://mysticcircle.rpm.link/krieg

Heute präsentieren uns MYSTIC CIRCLE eine weitere Single aus „Kriegsgötter MMXXV“, ihre Coverversion von BATHORY’s „One Rode To Asa Bay“.

Listen: https://mysticcircle.rpm.link/ortabPR

„One Rode To Asa Bay“ ist ein Track vom fünften BATHORY-Album „Hammerheart“, der zu unseren beiden Lieblingssongs zählt“, verrät A. Blackwar. „Die Band hat uns damals, aber auch heute noch, stark beeinflusst. Das hört man schon in unseren frühen Werken und generell an unserer Liebe zu atmosphärischen Parts. Als Sarah den Song im Studio hörte, ging sie in die Kabine und fing an zu singen – was überhaupt nicht geplant war. Wir sahen uns mit einem teuflischen Grinsen an und sagten: Das war der fehlende Part! Dieser Song ist einfach episch!“