Morten Veland (SIRENIA, MORTEMIA und Gründer von TRISTANIA) hat heute den sechsten MORTEMIA-Song aus „The Covid Aftermath Sessions“ veröffentlicht. Der Track trägt den Titel „Eyes of the Viper“ und hat Margarita Monet von der Band EDGE OF PARADISE als Gastsängerin. Er ist auf allen digitalen Plattformen erhältlich.

https://distrokid.com/hyperfollow/mortemiaandedgeofparadise/eyes-of-the-viper-feat-margarita-monet