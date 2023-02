MORK :: Neues Video der norwegischen Black Metaller

Nach der kürzlichen Ankündigung ihres neuen Albums „Dypet“ präsentieren die norwegischen Black Metaller MORK den ersten Track „Bortgang“ zu , begleitet von einem von Matthew Vickerstaff erstellten Lyric-Video. Das Album erscheint am 24.03. bei Peaceville Records. Preorder: https://mork.lnk.to/dypet

Handsigned copies of both the silver & regular LPs will be available exclusively on the Mork band store which you can pick up right here (https://www.morkisebakke.no/shop) fans will need to be quick to secure one of these in demand items.

Info:

„Bortgang“, das norwegische Wort für „Untergang“, wurde von der wunderschönen nordischen Landschaft inspiriert, während Thomas auf einem Roadtrip war. Thematisch befasst sich der Song mit der Idee des Vermächtnisses und seinen verschiedenen Interpretationen, sowohl aus der Perspektive des Verstorbenen als auch derer, die zurückgelassen wurden.

Musikalisch präsentiert der Song einen mittelschnellen Stil, der auf dem charakteristischen Sound aufbaut, den Mork bis jetzt entwickelt haben. Der Song hat mehr Dynamik und noch mehr Tiefe als die bisherigen Veröffentlichungen. Bortgang“ zeigt, wie weit sich Mork seit ihren bescheidenen Anfängen vor zehn Jahren entwickelt haben und ist eine fantastische Einführung in die Welt von „Dypet“.