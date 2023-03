MONO INC. :: Neues Livevideo und bald auf Tour

Mit ihrer am 10.03. erscheinenden Single „Louder than Hell (Live in Hamburg)““ bringt das Quartett MONO INC. rund um Mastermind Martin Engler ein Stück des Livegefühls in die Wohnzimmer ihrer „Raben“ (wie sich ihre Anhänger liebevoll selbst nennen). Der Song wird ausschließlich digital veröffentlicht. https://mono-inc.com/home/

Nachdem das am 27.01. erschienene Album „Ravenblack“ MONO INC. das zweite #1-Album in Folge bescherte, möchte sich die Band mit zwei Live-Singles bei ihrer Anhängerschaft bedanken. Aufgenommen wurde „Louder than Hell (Live in Hamburg)“ am 10.05.2022 im Rahmen der „The Book of Fire Tour 2022“ in der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg. Der Song, der ursprünglich auf dem ersten #1-Album „The Book of Fire“ im Jahre 2020 veröffentlicht wurde, ist einer der energiegeladensten und mitreißendsten Tracks der deutschen Dark Rock-Szene.

MONO INC. sind ab Ende April auf großer „Ravenblack Tour 2023“:

28.04.2023 Köln – Carlswerk Victoria

29.04.2023 Oberhausen – Turbinenhalle

30.04.2023 Hamburg – Sporthalle

05.05.2023 Berlin – Columbiahalle

06.05.2023 Leipzig – Haus Auensee

12.05.2023 München – Zenith

13.05.2023 Dresden – Alter Schlachthof

19.05.2023 Frankfurt – Jahrhunderthalle

20.05.2023 Hannover – Swiss Life Hall

26.05.2023 Fürth – Stadthalle

27.05.2023 Stuttgart – Porsche Arena

28.05.2023 Bielefeld – Ringlokschuppen